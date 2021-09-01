Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (3)
Yargıtay Yeni Hizmet Binası Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dua etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (3)
Yargıtay Yeni Hizmet Binası
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dua etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu