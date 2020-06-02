Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
02.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:37
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, mart ayında Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Akarca'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: DHA