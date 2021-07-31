Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan Marmaris'e geçecek. Öte yandan 6 ilde 12 noktada yangın devamlar devam ediyor.

4 gündür ülke genelinde devam eden orman yangınları vatandaşa felaketi yaşattı. Bakan Pakdemirli'nin son açıkladığı verilere göre, 6 ilde 12 noktada yangınlar devam ediyor. 88 noktadaki yangınlar ise kontrol altına alınmış durumda.

MANAVGAT'TA İNCELEME YAPTI

Bugün yangından etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, alevlere teslim olan Manavgat'a gitti. Burada havadan incelemelerde bulunan Erdoğan, karadan da incelemelerde bulunduktan sonra, kriz yönetim merkezinde bilgi alacak. Cumhurbaşkanı daha sonra da Marmaris'e geçecek.

PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti.

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