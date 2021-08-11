Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini etkileyen olayı anlattı. Erdoğan, traktörü yanan bir vatandaşa sıfır kilometre traktör gönderdiklerini ancak vatandaşın "Ben bunu kullanamam" diyerek traktörü kabul etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ile Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini en çok etkileyen olaylardan birini anlattı.

"SIFIR KİLOMETRE TRAKTÖRÜ KABUL ETMEDİ"

Manavgat'ta traktörü yanan vatandaşlardan birinin yeni traktörü kabul etmediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Manavgat'ta Kalemli Köyü'ne gittiğimizde yaşlı bir amcanın ağlayışı çok anlamlıydı. 'Benim buzağım, ineğim yandıu' dedi. 'Amca bunların hepsini halledeceğiz' dedim. 'Traktörüm de yandı' dedi. 'İki üç gün içinde 0 kilometre traktörün gelecek' dedim. 3-4 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanım gönderdi.

"BEN BUNU ALAMAM, ELİMDEKİNİ KULLANIRIM"

Başka bir vatandaşımızın iki tane traktörünü de gönderdik. Bir tanesi 'Benim de yandı' dedi. 'Tamam seninkini de göndereceğiz' dedi. Ne derse beğenirsin; 'Ben bunu almam' dedi. 0 kilometre traktörü gördü ve 'Ben bunu alamam. Elimdekini kullanırım' dedi. Onu kendisine reva görmedi; mevcut traktörümle çalışırım dedi.