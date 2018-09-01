Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Vira Bismillah' dedi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil, topyekun milletimizin geleceğinin çalınması demektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kireçburnu'nda düzenlenen balık av sezonu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçı barınağında toplanan vatandaşlara ve denize açılacak balıkçılara hitap etti. Cumhurbaşkanını Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından balıkçıların bereketli sezon geçirmesi için dualar edildi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştirilen yavru kalkan balıklarını denize bıraktı. Daha sonra ise geminin dümenine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vira bismillah diyerek balık sezonunu açtı.

"Topyekun milletimizin geleceğinin çalınması demektir"

Balık sezonu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balık miktarının azalması fiyatların yükselmesine kişi başına balık tüketiminin düşmesine yol açıyor. Bilinçli avcılıkta denizlerimiz temiz tutarak karaya çıktıktan sonra saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil, topyekun milletimizin geleceğinin de çalınması demektir. Hiçbir Kanun, hiçbir polisiye tedbir, sizlerin özellikle kendi aranızda kuracağınız oto kontrol sistemi kadar etkili olamaz. Cumhurbaşkanlığı olarak bakanlıklarımızla ilgili tüm kurumlarla birlikte üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Balıkçılarımızı ayağa kaldıralım. Bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin istiyoruz. Bir kez daha sizlere bereketli bir balıkçılık sezonu diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a balıkçılardan afişli sevgi gösterisi

Kireçburnu'nda balıkçı barınağında düzenlenen av sezonu açılış töreninde balıkçılar gemilere astıkları afişlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Balıkçıların gemilerine astıkları dikkat çeken afişlerde, "Sen iste gemileri denizden yürütelim", "Rotamız 2023, 2053, 2071", "İskele Sancak Alabanda, Reis Her Zaman Yanımızda" gibi afişler yer aldı.