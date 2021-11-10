Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran koltuk detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti. Şubat 2018'de AK Parti Genel Merkezi'ndeki ve Eylül 2019'da ise Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmenin ardından Karamollaoğlu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

KOLTUK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeye ilişkin kareler sosyal medyada paylaşılırken, görüntülerde Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturması dikkat çekti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 15 dakika sürdü.

SON REFERANDUMDAN BERİ GÖRÜŞMEDİLER

Görüşmenin öncesinde Karamollaoğlu, son referandumdan bu yana, Erdoğan ile görüşmediğini anımsatmıştı. Erdoğan ile yapacağı görüşmede, başkanlık sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Biz, bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ, TEKLİ KOLTUĞA OTURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etmişti. Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuğa oturmuştu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet