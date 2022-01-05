Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde gözler masadaki ayrıntıya takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Sürpriz görüşmede basına kapalı yapılırken Bahçeli'nin masasındaki "Cumhur İttifakı" isimli kitapçık da gözlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye evinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.
Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ı kapıda karşılamasıyla başlayan kritik zirvede, gün
deme ve ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede ekonomi ağırlıklı olmak üzere siyasetin gündemindeki önemli konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.
Basına servis edilen fotoğraflarda ise Bahçeli'nin çalışma masasında dikkat çeken bir ayrıntıya gözler takıldı. Masada, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğrafı ile basılan "Cumhur İttifakı" isimli kitapçık gözlerden kaçmadı.
Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.
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