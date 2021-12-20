Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank Spor Kulübü'nü ve oyuncuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü'nü ve oyuncuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ile telefonda görüşerek, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü'nü ve oyuncuları tebrik etti.

(Hülya Keklik/ İHA)

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