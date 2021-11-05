Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışına katılarak çocuklarla birlikte şarkı söyledi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışına katılarak çocuklarla birlikte şarkı söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrasında Türk müziği enstrümanlarının olduğu bölümü ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulu gezdiği sırada çocuklarla yakından ilgilendi. Kemal Batanay 2. sınıf öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte şarkı seslendirdi.

(Muharrem Çam/İHA)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

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