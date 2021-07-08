Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürün ailesinin yeni doğacak bebeklerine Hatice Zeynep ismini verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürün ailesinin yeni doğacak bebeklerine Hatice Zeynep ismini verdi

İhlas Haber Ajansı / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Sincan ilçesinde TOKİ Toplu Konut töreninin ardından Sincan'da yaşayan bir ailenin evine konuk oldu. Ailenin bebek beklediğini öğrenen Erdoğan, yeni doğacak bebeğe Hatice Zeynep ismini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılış programları kapsamında Ankara'daydı. Erdoğan, 1 Milyonuncu Konut Teslim Töreni'ne katılarak, vatandaşlarla canlı bağlantı yaptı. Ardından Sincan'daki bir ailenin evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin yeni doğacak çocuklarına Hatice Zeynep ismini verdi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından TOKİ konutlarında oturan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti. Daha önce kirada oturduğunu ve TOKİ yazıldığında ilk kurada evinin çıktığını belirten Mustafa Ürün, 2 yıldır oturduğu evi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürün ailesinin yeni doğacak bebeklerine Hatice Zeynep ismini verdi

SAĞLIK DURUMUNU TAKİP ETMELERİ TALİMATI VERDİ

Ailenin çocuklarının karnelerini de inceleyen Erdoğan, kendisine çizdiği resimleri gösteren küçük çocukla uzun süre sohbet etti karne hediyelerini verdi. Sağlık sorunu olan minik Yağmur ile de yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlarına küçük kızın sağlık durumunu takip etmeleri talimatını verdi.

HATİCE ZEYNEP İSMİNİ VERDİ

Ürün ailesinin diğer fertleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşlerinin evini ziyaret edeceğini öğrenince işlerinden izin alıp Erdoğan'ı görmek için kardeşlerinin evine geldi. Ali ve Merve Ürün çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğacak bebeklerinin ismini kendisinin koyması ricasında bulundu. Erdoğan çiftin bebeğine Hatice Zeynep ismini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürün ailesinin yeni doğacak bebeklerine Hatice Zeynep ismini verdi

"CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİMİZDEN BİRİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi bir sohbetleri olduğunu belirten ev sahibi Mustafa Ürün, "Çayı çok koy diye eşime söyledim. Kendisine de anlattım rüyamı. Bir arkadaşımız bir abimizle nasıl sohbet ettiysek öyle sohbetimiz oldu. Bizden biri Cumhurbaşkanımız. Samimi duygularımla söylüyorum bunları. Çay ikram ettik. Yoğun olmasına rağmen bize zaman ayırdı, evimize şeref verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürün ailesinin yeni doğacak bebeklerine Hatice Zeynep ismini verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Barış Yahya Çinçin

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