Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (4)

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında yalpaladığı bir dönemde biz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan ederek kendimize hemen yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk." dedi.

Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, şehir hastaneleri başta olmak üzere sağlıkta bir devrim gerçekleştirildiğini söyledi.

Sancaktepe'deki şehir hastanesinin 45 günde yapıldığını ifade eden Erdoğan, aynı şekilde Avrupa Yakası'nda da hastane yapıldığını ifade etti. Bu sırada kalabalıktan bir kişinin "Randevu alamıyoruz." diye seslenmesi üzerine Erdoğan, "Yanında doktor var. Sor ona, sana anlatsın." diye konuştu.

Bu gayretle yola devam ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm olmasaydı koronavirüs salgını sürecinde ne tür sıkıntılarla karşılaşabileceğimizi düşünmek bile istemiyorum. Yapısal dönüşümlerle iç ve dış şoklara karşı dayanıklı hale getirdiğimiz ekonomik yapımız sayesinde hala yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz karşısında Avrupa şaşkın. Dünya şaşkın. Çünkü onlar böyle bir şeyi bizden beklemiyorlardı. Ama şu anda bu gidişi görünce şok oldular. Üstelik tüm dünyanın küçüldüğü bir ortamda biz sürekli ve giderek artan oranlarda büyüyerek sadece şoklara karşı dayanıklılığımızı değil aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyoruz. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak. Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında yalpaladığı bir dönemde biz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan ederek kendimize hemen yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk."

Erdoğan, güney sınırlarından Kafkasya'ya, Akdeniz ve Ege'den Karadeniz'e kadar dört bir yanın güvenlik krizleriyle sarsılırken sadece Türkiye'nin çıkarlarını korumakla kalmayıp dostlara da güven ve destek veren bir yere yükselmeyi başardıklarını kaydetti.

"Ülkemiz ve milletimiz bakımından 2023 önemli bir dönemeçtir"

Bedeller ödendiğini ve ödemeye de devam edildiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah şu Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak. Demokrasisi bu kadar güçlü ve evelallah 20 yıldır daha da onu güçlü kılmaya çalışan bir ülkeyiz. Demokrasiyi güçlendirmede attığımız bu adımlarla elhamdülillah dünyada örnek bir ülke halindeyiz. Hepsinin karşılığını bugün aldık, alıyoruz. Bizden sonraki nesillere de güçlü bir miras bırakıyoruz. Hiç şüphesiz karşımızdakiler boş durmuyor. Türkiye'yi terör örgütleriyle darbecilerle beşinci kol faaliyetleriyle uluslararası sistemdeki çarpıklıkların sağladığı imkanlarla köşeye sıkıştırma çabaları kesintisiz sürüyor. Dünyada kuralların bu kadar pervasızca çifte standartta uygulandığı bir dönem pek az görülmüştür. Ülkemiz söz konusu olduğunda her türlü hak, hukuk, adalet, nezaket ortadan kalkmaktadır. Buna karşılık bizim kendi menfaatlerimizi savunmamız ve bu doğrultuda gereken adımları atmamız karşısında hemen bir araya gelenlerin bet, o kötü sesi ortalığı inletmektedir. Tabii, biz kimin ne dediğine, ne istediğine değil sadece milletimizin ne beklediğine, neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. İşte bunun için ülkemiz ve milletimiz bakımından 2023 önemli bir dönemeçtir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşmasında "Haklı mıyız?" diyerek seslendiği kalabalık "Evet" yanıtını verdi. Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan diyerek bu yola devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bu yükselişi devam ettireceğiz. Burada bir sıkıntı var mı?" diye seslendi.

Katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, yarın Batman'daki Ilısu Barajı'nın açılışını yapacaklarını kaydederek, "Onlar laf yapıyor, biz iş yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Notlar

Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanına giriş yaparken, alanda Türk bayrağının yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı. Tören alanındaki çocuklara Cumhurbaşkanlığı tarafından oyuncak dağıtıldı.

Alandaki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu, sık sık slogan atarak destek verdi.

Törende, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rodos kuşatmasını anlatan, belediye bünyesindeki sanatçılarca 1 yılda hazırlanan tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler daha sonra açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan, tören alanında bulunan bir çocuğu da açılış kurdelesini kesmek için platforma davet etti. Ümraniye Millet Bahçesi'nin hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, açılışta kullanılan makas ve kurdele parçalarının günün anısına katılımcılarda kalmasını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım da programda konuşma yaptı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim okuduğu törene, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

(Bitti)

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