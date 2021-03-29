Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde toplu iftar ve sahur düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde toplu iftar ve sahur düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülke genelinde toplu iftar ve sahur düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde toplu iftar ve sahur düzenlenmeyecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde toplu iftar ve sahur düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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