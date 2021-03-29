Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde toplu iftar ve sahur düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde toplu iftar ve sahur düzenlenmeyecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde toplu iftar ve sahur düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı