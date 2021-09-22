Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

NEW YORK (İHA) - - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, konuk Devlet başkanının heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Son Dakika Haberleri
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