Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü sondaj gemisini almak için pazarlıkları yapıyoruz"
Söyleşiye katılan salondaki öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu.
10.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:20
Söyleşiye katılan salondaki öğrenciler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. (6)
Kaynak: AA