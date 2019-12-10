Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü sondaj gemisini almak için pazarlıkları yapıyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü sondaj gemisini almak için pazarlıkları yapıyoruz"

Söyleşiye katılan salondaki öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu.

10.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Söyleşiye katılan salondaki öğrenciler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü sondaj gemisini almak için pazarlıkları yapıyoruz"
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