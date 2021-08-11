Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKOVAC aşısında gelinen son noktayı paylaştı: Müjdeyi yıl dolmadan alacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'la ilgili müjdeyi verdi. Vatandaşları aşı olmaya davet eden Erdoğan, TURKOVAC aşısında da yıl sonuna doğru müjdenin geleceği söyledi.

Türkiye, yerli ve milli imkanlarla koronavirüse karşı ürettiği TURKOVAC aşısı için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında yerli aşı çalışmalarında gelinen son aşamayı vatandaşlarla paylaştı.

"EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ AŞI"

Açıklamasında aşının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Kovid-19'la mücadelede elimizdeki en güçlü silahımız aşı. Hastalığın ortadan kalkması için toplumun büyük kısmının bağışıklık kazanması şart, bunu aşıyla kazanacak. Biz toplumumuzun tamamının aşılanmasını istiyoruz. Biz de herkes gibi kendi aşımızı TURKOVAC olarak geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

VATANDAŞLARA AŞI ÇAĞRISI

Vaka sayılarındaki artışa da değinen Erdoğan, "Son günlerde artan vakaların aşılanma durumuna baktığımızda görüyoruz ki hastaneye yatanların, yoğun bakımlarda tedavisi gerekenlerin ekseriyeti aşı olmayanlar veya aşı sürecini tamamlamamış olanlar. Tüm vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanları olarak aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"MÜJDEYİ YIL DOLMADAN ALACAĞIZ"

Şu anda ilgili hastanelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Bunun 3. doz aşamasındayız. Neticeler şu ana kadar gayet güzel. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız.