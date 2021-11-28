Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'dan seslendi! Uluslararası kamuoyuna 3 önemli çağrıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde terörle mücadele ve uluslararası iş birliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında terörle ayrım yapmaksızın ortak mücadele, KKTC'nin çözüm vizyonuna destek ve Afganistan'dan bölgemize göç yaşanması tehlikesine karşı Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gibi üç önemli çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın açıklamaları arasında terörle mücadele, KKTC konusu, ekonomik ortaklıklar yer aldı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz. Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır. Terörün her türlüsüne karşı dayanışma içinde hareket etmemiz bu bakımdan çok önemlidir.
Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum.
Kardeşlerim ciddi bir insani ve ekonomik krizle karşı karıya bulunan Afganistan'da bir an evvel barış ve istikrarın tesis edilmesi önemlidir. Ortak temennimiz ve hedefimiz budur. Sağlık, eğitim gibi kritik sektörler dahil temel devlet yapısının ayakta tutulması çabalarını destekliyoruz. Bölgemizi tehdit edecek ciddi bir göç tehlikesinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor."
Haberler.com - Son Dakika Haberleri