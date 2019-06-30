Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu perçinleyecek bir çok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu perçinleyecek bir çok...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta konuşması KYOTO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta konuşması KYOTO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı. (1)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et