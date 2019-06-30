Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu perçinleyecek bir çok...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta konuşması KYOTO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta konuşması KYOTO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı. (1)
Kaynak: AA
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08:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu perçinleyecek bir çok...