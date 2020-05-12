Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu açıklamasında "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında resmi Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz."

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZ HASTANE KAPISINDA GERİ ÇEVRİLMEDİ"

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yeni koronavirüs hastalığı olarak bilinen Kovid-19 hastalığı, neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Dünyanın pek çok ülkesinin çaresiz kaldığı bu konuda biz kendimize yeterli olmanın yanı sıra dostlarımıza destek verecek seviyeye ulaştık. Hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş. Sahipsiz bırakılmamıştır" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Videonun ilerleyen bölümlerinde Türkiye'nin salgınla mücadelesine ilişkin veriler yer aldı. Türkiye'nin bu sürece, 1 milyonu aşkın sağlık personeli, bin 526 modern hastanesi, 4 bine yakın tedavi kurumu ile başladığı belirtildi.