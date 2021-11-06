Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulunun açılışını gerçekleştirdi

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okula girişinde kendisini selamlayan çocuklarla sohbet etti; daha sonra Türk müziği enstrümanlarının olduğu bölüm ile okul hakkında bilgi aldı.

Sınıfları da gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle ilgilendi; Kemal Batanay 2. Sınıf öğrencilerinin seslendirdiği şarkıda çocuklara eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara kanun enstrümanını çok sevdiğini belirterek, "Kanun seçen öğrenciler var mı? " diye sordu ve kanun seçen öğrencileri tebrik ederek başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi olan öğrenciler Yusuf Siraç, Yusuf Emir ve Sıddık Ali'yi yanına çağırarak tebrik etti ve kendilerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in hediyeler vereceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Neyzen Niyazi Sayın 1. sınıf öğrencilerinin sınıfını da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve katılımcılar kurdele kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten mutluyum. Böyle bir müzik okulunun yapılmasında emeği geçen Kazım Bey'e, Bilal Bey'e, bu boş alanı doldurmuş olmaları sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tabii bu arada Ankara'da bu işin bir üniversitesi var. İnşallah Palet Türk Müziği İlkokulu ve üniversite arasında kurulacak bağlantıyla bu işi çok daha bilimsel olarak geliştirme fırsatını yakalamış olacağız. " dedi.

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Neyzen Sadrettin Özçimi'nin kendi yaptığı bir neyi hediye etti.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve iş insanı Kazım Türker de katıldı.

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