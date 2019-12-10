Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin AB üyeliğinin engellenmesi) Gerçek sebep, biz Müslümanız"
Söyleşiye katılan salondaki öğrencilerden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu.
Söyleşiye katılan salondaki öğrencilerden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. (7)
Erdoğan: "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız"
Erdoğan: "(AB üyeliği) Diyorlar ki, 'Sizin nüfusunuz çok fazla.' Aslında gerçek sebep bu değil. Gerçek sebep, biz Müslümanız."