Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin AB üyeliğinin engellenmesi) Gerçek sebep, biz Müslümanız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin AB üyeliğinin engellenmesi) Gerçek sebep, biz Müslümanız"

Söyleşiye katılan salondaki öğrencilerden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu.

10.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Söyleşiye katılan salondaki öğrencilerden görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. (7)

Erdoğan: "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız"

Erdoğan: "(AB üyeliği) Diyorlar ki, 'Sizin nüfusunuz çok fazla.' Aslında gerçek sebep bu değil. Gerçek sebep, biz Müslümanız."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin AB üyeliğinin engellenmesi) Gerçek sebep, biz Müslümanız"
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