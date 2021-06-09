Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç...
Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç... - Haberler
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