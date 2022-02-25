Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceğiz.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceğiz."
AA / Güç Gönel - Güncel