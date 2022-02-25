Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata...

AA, Güç Gönel - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceğiz.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceğiz."

AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Haberler

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