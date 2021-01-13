Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız

WhatsApp'ın tepki çeken güvenlik sözleşmesi nedeniyle Telegram'ı kullanmaya başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerin popüler uygulamasından ilk mesajını paylaştı. Su tasarrufu konusunda uyarıda bulunan Erdoğan, "100 yılda bir görülen kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor" dedi.

WhatsApp milyonlarca kullanıcısına dayattığı gizlilik sözleşmesi nedeniyle günden güne erirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde WhatsApp yerine Telegram kullanmaya başladığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerin popüler mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden paylaştığı ilk mesaj ise su tasarrufu konusunda oldu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı o mesaj;

"Sevgili kardeşlerim,

Buradaki ilk mesajlarımdan birinin, çok önem verdiğimiz su meselesiyle alakalı olmasını istedim.

Malumunuz, son haftalarda yağışlar malesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor.

Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık. Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor.

Bu anlamda devlet-millet elele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."