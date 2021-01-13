Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız

13.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız

WhatsApp'ın tepki çeken güvenlik sözleşmesi nedeniyle Telegram'ı kullanmaya başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerin popüler uygulamasından ilk mesajını paylaştı. Su tasarrufu konusunda uyarıda bulunan Erdoğan, "100 yılda bir görülen kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor" dedi.

WhatsApp milyonlarca kullanıcısına dayattığı gizlilik sözleşmesi nedeniyle günden güne erirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde WhatsApp yerine Telegram kullanmaya başladığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerin popüler mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden paylaştığı ilk mesaj ise su tasarrufu konusunda oldu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı o mesaj;

"Sevgili kardeşlerim,

Buradaki ilk mesajlarımdan birinin, çok önem verdiğimiz su meselesiyle alakalı olmasını istedim.

Malumunuz, son haftalarda yağışlar malesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor.

Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık. Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor.

Bu anlamda devlet-millet elele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Nikol Paşinyan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ivana Sert Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Erol Bulut Tolga Ciğerci Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 16:47:52. #1.15#
title