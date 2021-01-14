Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bugünkü programını paylaştı: Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz

WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik kararı sonrası Telegram'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ilk mesajını paylaşmış ve kuraklık konusunda uyarılarda bulunmuştu. Erdoğan, bugün de bir paylaşım yaparak "Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" mesajıyla günlük programını aktardı.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili tartışmalar sürerken haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldığı açıklanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Telegram'dan bugün de bir paylaşımda bulundu. Mesajına "Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

DÜN İLK MESAJINI PAYLAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram'a geçtiğini belirttikten sonra dün ilk paylaşımını yapmıştı. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Malumunuz, son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık. Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor. Bu anlamda devlet-millet el ele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz."