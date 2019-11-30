Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

30.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve...

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve...
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