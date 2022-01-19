Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir"
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir."