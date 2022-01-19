Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Güncel, Haber

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