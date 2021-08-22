Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği esnafa uğrayarak çay içti
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği esnafa uğrayarak çay içti

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Politika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği esnafa uğrayarak çay içti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet edip çocuklara oyuncak dağıttı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken Çengelköy'de söz verdiği esnafa uğrayarak çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği esnafa uğrayarak çay içti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet edip çocuklara oyuncak dağıttı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken Çengelköy'de söz verdiği esnafa uğrayarak çay içti. Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla sohbet edip çocuklara da oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de söz verdiği bir restorana uğradı. Burada çay içen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip çocuklara da oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti. Cumhurbaşkanı'nın ziyarette bulunduğu restoran sahibi İbrahim Deniz, "Daha önce geleceğini beklemiyordum. Beş, altı aydır her buradan geçtiğinde ona bir şeyler ikram ediyordum, lahmacun, Ramazan pidesi, ondan sonra beyran çorbası çıkarttım ona. Ondan sonra o da zaten bana pandemi döneminde söz vermişti. Bir gün geleceğim restoranda bir çay içeceğim diye. Bu sefer yine geçince ona Karadeniz pidesi çıkarttım. Sonra beni gördü, tanıdı. Sana dedi 'çay sözü vermiştim değil mi' dedi, evet başkanım, dedim. O zaman bir çay içelim, dedi. Ondan sonra restoranımıza geldi, oturdu. Yemek yediği için, yemek ikram edemedim. Ama bir daha ki geldiğimde beyran çorbanı içeceğim, dedi. Burada çay içti. Çay içerken bana nasıl geçti pandemi dönemi, nasıl atlattınız, falan gibi sorular sordu. Ben de sizin yaptığınız yardımlarla işte sizin desteklerinizle çok iyi bir şekilde pandemiyi atlattık. İş yerimizi paket servisiyle çalıştırdık. Zaten biz Cumhurbaşkanı'nı çok seviyoruz. Burada olmasından çok memnunduk. İnşallah yine böyle bir günde tekrardan restoranıma gelir" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği esnafa uğrayarak çay içti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği esnafa uğrayarak çay içti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği esnafa uğrayarak çay içti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği esnafa uğrayarak çay içti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği esnafa uğrayarak çay içti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği esnafa uğrayarak çay içti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir

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