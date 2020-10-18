- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı

18.10.2020 15:10 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:27

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'a geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı

ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'a geldi. Otobüsle konuşma yapacağı alana geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan yolda bekleyen çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi ve toplu açılış törenine katılmak için Şırnak'a geldi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından helikopter ile Şırnak 23. Piyade tümen Komutanlığna gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs ile miting alanına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş güzergahı üzerinde toplanan çocukların yanında durarak çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Şırnak Kongresine katılmak üzere miting alanına geçti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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