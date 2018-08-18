Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır Ötesindeki Tehditleri Kaynağında Kurutmaya Kararlıyız. Kandil'i,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır ötesindeki tehditleri kaynağında kurutmaya kararlıyız. Kandil'i, Sincar'ı, Mahmur'u kaynağında kurutacağız" -"Yurtlarımızdaki yatak kapasitesi 188 binden 660 bine çıkardık" -"Türkiye sağlıkta bir değişim, dönüşüm sürecini yaşadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır ötesindeki tehditleri kaynağında kurutmaya kararlıyız. Kandil'i, Sincar'ı, Mahmur'u kaynağında kurutacağız"
-"Yurtlarımızdaki yatak kapasitesi 188 binden 660 bine çıkardık"
-"Türkiye sağlıkta bir değişim, dönüşüm sürecini yaşadı. Ambulans hizmetlerinden 2 milyon 600 binin üzerinden vatandaşımız yararlandı"
-"Hakim ve savcı sayımızı 17 bine, toplam adalet personeli sayısını da 62 bine çıkararak hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli verilmesini sağladık"
-"Ülkemizde halen yürütülmekten olan savunma sanayi harcamaları tutarı 45 milyar doları aştı. Yakın zamanda 75 milyar doları bulacaktır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin 6. Olağan Kongresinde konuştu.