Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır ötesindeki tehditleri kaynağında kurutmaya kararlıyız. Kandil'i, Sincar'ı, Mahmur'u kaynağında kurutacağız"

-"Yurtlarımızdaki yatak kapasitesi 188 binden 660 bine çıkardık"

-"Türkiye sağlıkta bir değişim, dönüşüm sürecini yaşadı. Ambulans hizmetlerinden 2 milyon 600 binin üzerinden vatandaşımız yararlandı"

-"Hakim ve savcı sayımızı 17 bine, toplam adalet personeli sayısını da 62 bine çıkararak hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli verilmesini sağladık"

-"Ülkemizde halen yürütülmekten olan savunma sanayi harcamaları tutarı 45 milyar doları aştı. Yakın zamanda 75 milyar doları bulacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin 6. Olağan Kongresinde konuştu.