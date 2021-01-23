Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı

23.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Mahir Ünal Hulusi Akar Selçuk Özdağ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ali Şansalan Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Düzce Rusya Cinayet Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 18:02:14. #1.14#
title