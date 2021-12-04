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Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'ten ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te açılış sonrası temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

SİİRT (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te açılış sonrası temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt-Eruh karayolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırımı tamamlanan toplu açılış töreni için Siirt'te geldi. Açılış törenini gerçekleştirdikten sonra kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kızlar Tepesi'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra havaalanına doğru yola çıktı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Siirt'teki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'ten ayrıldı.

(Selami Deniz - Murat Başal/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi: (2)

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5)

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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