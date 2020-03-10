Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (1) Şevket Kazan'ın cenaze töreni İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi ve taziyede bulunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve taziyede bulunması Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gelişi...

Şevket Kazan'ın cenaze töreni İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi ve taziyede bulunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve taziyede bulunması Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gelişi ve taziyede bulunması Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve taziyede bulunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. (1) Kaynak: AA Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (1)