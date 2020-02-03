Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sessiz kalmamız mümkün değil, bunların hesabını sormaya devam edeceğiz"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
03.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:59
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA