Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu çok açık, net söylüyorum, Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu çok açık, net söylüyorum, Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız." dedi.

Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı için Yeni Cami'ye gittiği sırada kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı otobüsünden hitap eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizi selamlamadan geçmeyim istedim. Şunu çok açık, net söylüyorum, Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Hiç merak etmeyin evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bugün İçişleri Bakanım, Ulaştırma Bakanım, Çevre ve Şehircilik Bakanım hep birlikte buradayız. Yerinde değerlendirmeyi yapacağız."

Erdoğan, diğer bölgelerde de bakanların ve milletvekillerinin bulunduğunu dile getirerek, tespitlerin ardından gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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