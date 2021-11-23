Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Ceylan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araç çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araç çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde görevi başındayken bir aracın çarpması sonucu şehit düşen Ceylan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri