Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini yarıda kesti! Yurda dönüyor - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini yarıda kesti! Yurda dönüyor

Haberler.com, Servet Uzun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin iyice derinleşmesi nedeniyle Afrika gezisini erken bitirme kararı aldı. Gine Bissau ziyaretini iptal eden Erdoğan, Türkiye'ye dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat tarihleri arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ne bir dizi ziyaret gerçekleştirecekti. Ancak Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişmelerin yaşanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretini yarıda kesti.

AKŞAM SAATLERİNE YURDA DÖNECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Senegal, Afrika, Gine, Politika, Güncel, Haberler

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