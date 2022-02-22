Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini yarıda kesti! Yurda dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat tarihleri arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ne bir dizi ziyaret gerçekleştirecekti. Ancak Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişmelerin yaşanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretini yarıda kesti.

AKŞAM SAATLERİNE YURDA DÖNECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek.