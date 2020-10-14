Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor

14.10.2020 19:44 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:14

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi" mesajı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü. Dağlık Karabağ konusunun ele alındığı görüşmede Erdoğan, "Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi..

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum da değerlendirildi.

"DAĞLIK KARABAĞ KRİZİ KALICI BİR ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

"TÜRKİYE STRATEJİK ORTAĞIMIZ DEĞİL"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden savaş hakkındaki açıklamalarında "Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor

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