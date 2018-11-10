- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Picasso Bleu et Rose Müzesi'ndeki yemeğe katıldı

PARİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü programı için geldiği Fransa'da Picasso Bleu et Rose Müzesi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü sebebiyle düzenlenen anma programına katılmak üzere Fransa'nın başkenti

Paris'e geldi. Erdoğan, programının ilk gününde Paris'teki Picasso Bleu et Rose Müzesi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.