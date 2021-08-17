Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa, Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer ve Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa, Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer ve Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Softa, Tuncer ve Kaplan'ın ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Haberler
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