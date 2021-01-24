Türk Cumhurbaşkanı ve Pakistan Büyükelçisi birlikte Pakistan Donanması'nın 3. MİLGEM Korveti'nin "İlk Kaynak Atma Törenine" katıldı
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Türk Cumhurbaşkanı ve Pakistan Büyükelçisi birlikte Pakistan Donanması'nın 3. MİLGEM Korveti'nin "İlk Kaynak Atma Törenine" katıldı

24.01.2021 11:32 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:56
Türk Cumhurbaşkanı ve Pakistan Büyükelçisi birlikte Pakistan Donanması'nın 3. MİLGEM Korveti'nin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, İstanbul'da düzenlenen güzel bir törende Pakistan Donanması'nın dört MİLGEM Ada sınıfı korvetinin üçüncüsünün 'İlk Kaynak Atma' törenini gerçekleştirdiler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve diğer saygıdeğer konuklar aynı zamanda Türk Donanması'nın 1. İstanbul Sınıfı Firkateyninin de açılışını içeren törene katıldı.

İKİ ÜLKE DE BENZER ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA

Törendeki misafirlere hitap ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'ın kardeş ülkemiz olduğunu ve Türkiye ile mükemmel ilişkilerin keyfini çıkardığını söyledi. MİLGEM sınıfı savaş gemilerinin inşaatındaki savunma iş birliğimizin Türkiye-Pakistan savunma bağları için yeni bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Pakistan hem de Türkiye'nin zor coğrafyalarda yaşadığını ve her iki ülkenin de benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Türkiye'nin savunma alanında dost ve müttefik ülkeleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

İKİLİ BAĞLAR GELİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Geçen seneki Pakistan ziyaretine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ikili bağlarımızı daha da geliştirmek için gerekli kurumsal çerçeveyi sağlayacak olan bir Stratejik Ekonomik Çerçeve Anlaşmasını da imzaladığını belirtti.

Törende konuşan tüm saygıdeğer Türk konuklar örnek Pakistan-Türkiye kardeşlik ilişkilerini övdüler. Kendileri ayrıca önemli ulusal çıkar meselelerinde Türkiye'nin Pakistan'a desteğini yeniden teyit ettiler.

TÖREN BİRLİKTE KUTLANDI

Sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Syrus Qazi ve saygıdeğer konuklar 3. Milgem Korvetinin "İlk Kaynak Atma Törenini" birlikte gerçekleştirdiler.

Bu proje altında, 4 korvet inşa edilmektedir, ikisi Türkiye'de ikisi Pakistan'da olmak üzere. Bu prestijli proje teknoloji transferinin yanı sıra Karaçi Tersanesi'nin modernizasyonunu da içermektedir. Pakistan Donanması'na radarlarda görünmeyen fırkateynlerin katılması onun savunma kapasitesini daha da arttıracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Donanması'nın 3. MİLGEM Korveti'nin 'İlk Kaynak Atma' törenine katıldı

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