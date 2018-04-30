Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Köksaray'da resmi törenle karşılandı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Erdoğan'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Muhafız Alayı tören kıtasını selamlayan Erdoğan'a iki ülkenin heyetleri takdim edildi. Törende hazır bulunan Özbekistan'daki yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik misyonların temsilcileri de tek tek iki ülkenin cumhurbaşkanları ile tokalaştı. Resmi karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. - TAŞKENT