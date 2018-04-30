Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köksaray Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider, karşılama merasiminin ardından baş başa görüştü. Planlandığından fazla süren görüşmede ticari, ekonomik, yatırım, kültürel ve sosyal alanlar başta olmak üzere Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ve ikili işbirliğinin gelişimi ele alındı. - TAŞKENT