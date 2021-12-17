Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

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AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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