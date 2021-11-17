Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte 15 Temmuzun ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı"
AA / Buket Güven - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte 15 Temmuzun ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte 15 Temmuzun ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı"
AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
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