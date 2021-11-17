Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte 15 Temmuzun ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte 15 Temmuzun ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı"

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte 15 Temmuzun ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte 15 Temmuzun ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'na yapacağı iade-i ziyareti iptal etti: Yüzde 50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'na yapacağı iade-i ziyareti iptal etti: Yüzde 50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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