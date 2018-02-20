Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'u Karşıladı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın tören alanına çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri selamlaması Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'u karşılaması Ulusal Marşların okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın tören alanına çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri selamlaması
Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'u karşılaması
Ulusal Marşların okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'u resmi törenle karşıladı.