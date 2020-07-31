Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! 9 ülkenin liderleriyle görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Erdoğan, gün içerisinde 9 ülkenin liderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

ALİYEV İLE GÖRÜŞMESİ: İKİLİ İLİŞKİLER DE ELE ALINDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı arayarak Kurban Bayramı'nı kutladı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyetlerini dile getiren liderler, ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine dair inançlarını vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatının başarıyla sürdürüldüğünün altını çizen Erdoğan ve Aliyev, tatbikatı iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir başka tezahürü şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, son günlerde Ermenistan'ın askeri provokasyonu sonucu yaşanan olaylarla ilgili Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği kararlı desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan ve Aliyev, iki ülke ilişkileriyle ilgili diğer konuları da müzakere etti.

6 İSİMLE DAHA TELEFONDA BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı İzetbegoviç ile bayramlaştı.

Kaynak: AA