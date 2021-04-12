Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı.

Dibeybe'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar araca eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Dibeybe'yi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Dibeybe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Dibeybe, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Daha sonra birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Dibeybe, merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçildi

Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Dibeybe'ye eşlik eden üst düzey heyette ise 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed El-Haddad yer aldı.

Törenin ardından Erdoğan ve Dibeybe baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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