Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen El Salvador Devlet Başkanı sosyal medyadan espriyi patlattı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen El Salvador Devlet Başkanı sosyal medyadan espriyi patlattı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede askerlere, "Merhaba asker" diye seslendiği anları "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben" notuyla paylaştı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımları gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen El Salvador Devlet Başkanı sosyal medyadan espriyi patlattı

"TÜRKÇE DERSİNDE SÖZLÜYE KALKINCA BEN"

Bukele, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de düzenlenen resmi törende askerlere "Merhaba asker" diye seslendiği anları paylaştı. Bu gönderiyi ise "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" sözleriyle paylaştı. Tweet çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen El Salvador Devlet Başkanı sosyal medyadan espriyi patlattı

BİTCOİN PAYLAŞIMI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye'ye geldiğini de Twitter hesabından duyuran Bukele, "Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" paylaşımını yapmıştı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika, Güncel, Haber

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