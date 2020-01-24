Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti.

24.01.2020 20:33 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı , Ulusal Marzuk Ganim'i kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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