Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti.
24.01.2020 20:33 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA