Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te Resmi Törenle Karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt’te Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El Cabir El-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El Cabir El-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu, Kuveyt ve Katar resmi ziyaretlerinin ikinci durağı olan Kuveyt'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kuveyt Uluslararası Havalimanında, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Al Khaled Al Sabah, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan ez-Zevavi, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkiler karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyan Sarayı Devlet Konukevi'nde Kuveyt'te Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzouq Al Ghanim'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir El Mübarek El Hamad El Sabah'la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasına Beyan Sarayı'nda Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El Cabir El-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah sonrasında ikili görüşmeye geçti.
Erdoğan, sonrasında anlaşmaların imza törenine katılacak ve basın toplantısı gerçekleştirecek. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh El-Sabah'ın onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak. - KUVEYT